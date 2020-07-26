الزمالك يتقدم بهدف حسام أشرف في الشوط الثاني أمام وادي دجلة

أنهى الزمالك الشوط الثاني من مباراته ضد وادي دجلة متقدماً بهدف نظيف سجله الناشئ حسام أشرف في الدقيقة 79 من عمر المباراة المقامة بينهما وديا استعدادا لمباريات الدوري المصري الممتاز. وتقام مباراة الزمالك بنظيره وادي دجلة على استاد بترو سبورت استعدادا لاستئناف الدوري، وبهذا الهدف تصبح النتيجة 1/0 للزمالك، ويتبقى شوط ثالث بين الفريقين لمدة 45 دقيقة أيضا. وأعلن باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة ، ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد في حراسة المرمى ، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع ، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم. وتعرض محمد عواد حارس مرمي الزمالك لإصابة بسيطة تسببت في إيقاف مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية المقامة حاليا، اثناء كرة مشتركة مع مهاجم فريق وادي دجلة، وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري والمقرر له 6 أغسطس المقبل عقب فترة توقف وصلت الي أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم. وتعرض محمد عواد حارس مرمي الزمالك لإصابة بسيطة تسببت في إيقاف مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية المقامة حاليا، اثناء كرة مشتركة مع مهاجم فريق وادي دجلة، وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري والمقرر له 6 أغسطس المقبل عقب فترة توقف وصلت الي أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ، وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة علي استاد بتر وسبورت، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية. وعاد أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية وذلك بعد غيابه عن تدريبات أمس بسبب وجوده خارج القاهرة، فيما يستمر غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك عن المباريات الودية لفريقه للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن الام في الظهر والركبة، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك استبعاد محمود عبد الرحيم جنش من قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية بسبب الإصابة.

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