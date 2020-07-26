احصائيات للدوري الإنجليزي بعد نهاية موسم "الكورونا"

انتهت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لهذا الموسم بتتويج ليفربول بطلا للدوري.

حسم ليفربول لقب البريميرليج، برصيد 99 نقطة، خلفه مانشستر سيتي الوصيف برصيد 81 نقطة، بعدما قدم الريدز موسم رائع بحسم لقب الدوري في الجولة الواحدة والثلاثين، وإنهاء المسابقة متصدرًا بفارق ٢٨ نقطة.

فاز جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بجائزة الحذاء الذهبي، برصيد ٢٣ هدف، لينهي احتكار محمد صلاح لجائزة الحذاء الذهبي لموسميين متتاليين، حيث توج به في ٢٠١٨، بعدما سجل ٣٢ هدفا ، والموسم الماضي بعدما سجل ٢٢ هدفا بالمناصفة مع زميله ماني واوباميانج، لكن انهى صلاح الموسم الحالي بالمركز الخامس برصيد ١٩ هدف.

بينما حسم كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، جائزة الأكثر صناعة للأهداف بصناعة ٢٠ هدف، معادلا رقم تيري هنري نجم ارسنال السابق التاريخي في عدد صناعة الأهداف ، فيما فاز اندرسون حارس

مانشستر سيتي، جائزة القفاز الذهبي بعدما حافظ على نظافة شباكه في ١٦ مباراة.

قدم دي بروين موسم خيالي هذا الموسم حيث سجل ١٣ هدفا وصنع ٢٠ هدف ، ليساهم ب ٣٣ هدف، خلفه محمد صلاح نجم الريدز، الذي سجل ١٩ هدفا و صنع ١٠ آخرين، أي ساهم ب ٢٩ هدفا، خلفه فاردي سجل ٢٣ هدف و صنع ٥ أهداف، فيما جاء ساديو ماني، خلفهم الذي سجل ١٨ هدف و صنع ٧ آخرين، ثم أوباميانج الذي سجل ٢٢ هدف و صنع ٣.

صنع دي بروين ٣٣ فرصة حقيقة للتسجيل هذا الموسم خلفه زميله الجزائري رياض محرز ١٨ فرصة و ارنولد نجم ليفربول ثم أندرو روبرتسون ب١٤ فرصة،

ثم محمد صلاح ب ١٣ فرصة.

الأكثر تسديدا

محمد صلاح ب١٣٣ تسديدة راؤول خيمينز مهاجم ولفرهامبتون ب١١٨ تسديدة جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي ١٠١ تسديدة.

الأكثر تمريرا

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جاء فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، الأكثر تمريرا ب3257 تمريرة خلال الموسم خلفه، رودريجو ب2579 تمريرة، ثم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد 2518 تمريرة، ثم جوني ايفانز 2491 تمريرة، ثم أندرو روبرتسون 2490 تمريرة، ثم ارنولد 2440 تمريرة.

معدل التهديف

يملك سيرجيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي، معدلا رائعا حيث يسجل هدف كل ٩١ دقيقة على الرغم من الإصابات التي يتعرض لها، ثم داني انجز مهاجم ساوثهامبتون، بمعدل هدف كل ١٢٨، ثم ماوسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد وجيمي فاردي بمعدل هدف ١٣٢، ثم رحيم سترلينج بمعدل هدف كل ١٣٣ دقيقة.

أكثر الفرق تسجيلا للأهداف

مانشستر سيتي ١٠٢ هدف

ليفربول ٨٥ هدف

تشيلسي ٦٩ هدف

مانشستر يونايتد ٦٦ هدف

توتنهام ٦١ هدف

اقل الفرق استقبالا الأهداف

جاء ليفربول ٣٣ هدف، خلفه مانشستر سيتي ٣٥ هدف، خلفه مانشستر يونايتد ب٣٦ هدف.

بينما قام فريق مانشستر سيتي ب26321 ألف تمريرة خلفه ليفربول 23854 ألف تمريرة.