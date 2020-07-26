اودينيزي يلدغ كالياري بهدف في لقاء متكافئ بالدوري الإيطالي

حقق فريق اودينيزي فوزاً صعباً علي مضيفه كالياري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإيطالي.
جاءت المباراة مليئة بالندية والاثارة منذانطلاقها، خاصة بعد أن نجح اودنيزي في التقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق ستيفانو اوكاكا.
وحاول كالياري ادراك التعادل في مواجهة الصلابة الدفاعية لفريق اودينيزي الذي نجح في الخروج من المباراة بالنقاط الثلاثة.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد اودينيزي الي 42 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما يحتل كالياري المركز الخامس عشر بنفس الرصيد.
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