تريزيجيه صانع السعادة لـ أستون فيلا في موسمه الأول بالبريميرليج

أنقذ محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا فريقه بعدما أنعش امالهم في الجولات الأخيرة من صراع البقاء في الدوري الإنجليزي، بعد مساهمته بتسجيل هدفي الفوز لفريقه أمام كريستال بالاس في الجولة السادسة والثلاثين، ثم تسجيله هدف الفوز أمام ارسنال بالجولة قبل الأخيرة، ليحصد الفيلانز بقيادته ٦ نقاط مهمة في صراع البقاء بالدوري مع واتفورد وبورنموث، اللذان هبطا بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

تعادل استون فيلا أمام نظيره ويستهام

يونايتد، بهدف لكلا الفريقين ، في المباراة الأخيرة و الختامية من الدوري الانجليزي ، ليحسم الفيلانز برفقة محمود حسن تريزيجيه والمحمدي بقاءهم بالبريميرليج بعد تعادل أمام ويستهام ، ليرفع رصيده إلى ٣٥ نقطة في المركز السابع عشر، خلفه واتفورد صاحب المركز الثامن عشر، برصيد ٣٤ نقطة، والذي هبط رسميا عقب خسارته أمام ارسنال بثلاث أهداف مقابل هدفين.

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هداف الفريق يأتي تريزيجيه في المركز الثاني برتيب هدافين الفريق حيث سجل ٦ أهداف، أمامه جاك جريليتش الذي سجل ٨ أهداف.

ساهم تريزيجيه هذا الموسم ب٧ أهداف حيث سجل ٦ أهداف و صنع هدف واحدا مع الفيلانز في أولى مواسمه بالدوري الانجليزي واستون فيلا.

مباراة للتاريخ لتريزيجيه نجح تريزيجيه في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد تسجيله هدف الفوز لاستون فيلا، باللحظات الأخيرة من اللقاء أمام ليستر سيتي بنصف النهائي ليخطف بطاقة النهائي لفريقه و يصعد الفيلانز بعد غياب ١٠ سنوات عن النهائي.