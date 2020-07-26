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لاتسيو يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

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حقق فريق لاتسيو الفوز على هيلاس فيرونا بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي في إطار مواجهات الجولة الـ 36 من لكرة القدم .

سجل أهداف لاتسيو في المباراة شيرو ايموبيلي "ثلاثية" منها اثنين من ضربتي جزاء وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وخواكين كوريا في الدقائق 51 و 56 و و63 و83 و94 من عمر المباراة .

بينما سجل سفيان أمرابط هدف هيلاس فيرونا

الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من الشوط الأول .

بهذه النتيجة يتأهل لاتسيو إلى النسخة القادمن، حيث رفع الفريق رصيده إلى 75 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 46 نقطة في المركز العاشر بالكالتشيو .

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