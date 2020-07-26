سبال يتعادل مع تورينو في مباراة مملة بالدوري الإيطالي

انتهت مباراة سبال وتورينو التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الايطالي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين،

بعد أن قدما أداء باهتاً نظراً لانعدام الدوافع لدي الفريقين بعد ان حسما مصيرهما في وقت مبكر.

وفي الشوط الثاني تحسن الأداء بشكل طفيف، ونجح سيموني فيردي لاعب تورينو في افتتاح التسجيل بالدقيقة 57 من عمر المباراة، ليحاول سبال الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية تعديل النتيجة وهو ماتحقق بالفعل عن طريق ماركو داليساندرو في الدقيقة 80.