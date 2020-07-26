روما يفوز على فيورنتينا بثنائية في الدوري الإيطالي

تخطى فريق روما عقبة فيورنتينا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو في إطار منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم.

افتتح فريق روما التسجيل في

المباراة بهدف في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب جوردان فيرتو من ضربة جزاء، ثم تعادل فيورنتينا بهدف عن لـ نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 54، قبل أن يستعد ذئاب العاصمة السيطرة على اللقاء ويسجل هدف الفوز عن طريق نفس اللاعب جوردان فيرتو من ضربة جزاء ثانية .

بهذه النتيجة يرفع فريق روما رصيده إلى 64 نقطة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد فيورنتينا عن النقطة 43 في المركز الثاني عشر بالكالتشيو .