الشوط الأول.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع وادي دجلة

تعادل فريقا الزمالك ووادى دجلة خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة الودية، التى تجمعهما على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.
وتراجع الجهازين الفنيين للفريقين عن إقامة المباراة من 4 أشواط وكل شوط مدته 30 دقيقة، واتفقا على خوضاللقاء من 3 أشواط فقط على أن يكون الأول والثانى مدة كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث تكون مدته 30 دقيقة.
وأعلن باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة، والذى ضم كلاً من.. محمد عواد في حراسة المرمى، محمودعلاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.
فيما ضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، محمد هلال، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، رفيق كابو و رجب عمران.
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