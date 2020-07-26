طلائع الجيش يسقط في فخ الخسارة امام حرس الحدود.. ودياً

فاز فريق حرس الحدود على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد سجله محمد عيد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

و أهدر حسام باولو مهاجم الجيش ركلة جزاء احتسبت لناديه، ويستهل الطلائع مبارياته أمام بيراميدز فى تمام الثامنة مساء 16 أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري الممتاز

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين تجمع الفريقين الأولى التى أقيمت اليوم الأحد بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساء على استاد المكس، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الأخضر.

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وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع المصرى البورسعيدى يوم الجمعة الماضي على

استاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز المصرى بهدف دون رد سجله كريم العراقى.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان وديًا مرة أخرى فى 27 يوليو الجارى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب كما التقى الفريقان وديًا الثلاثاء الماضى، حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية .

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.