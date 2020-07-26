بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة تحضيرًا لعودة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك ووادي دجلة الودية، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت، ضمن تحضيرات الأندية لعودة الدوري المصري الممتاز.

فاز الزمالك في مباراته الودية التحضيرية الأولى بخمسة أهداف دون رد أمام سموحة على الملعب الفرعي لملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، من بينهم هاتريك للاعب يوسف إبراهيم أوباما.

وفي المباراة الودية الثانية للزمالك، سقط بهدف دون رد أمام بيراميدز خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على الملعب الرئيسي ببرج العرب، وشهد تعرض المدافع محمود علاء للطرد.

وتبدأ مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، و18:00 بتوقيت جرينيتش.

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تشكيلة الزمالك في مباراة وادي دجلة: أبو جبل وعبد الشافي والونش وعلاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما واسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

الزمالك 1-0 وادي دجلة

???? ملعب بترو سبورت (القاهرة)

???? مباراة ودية

انتهت