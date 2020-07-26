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الترتيب النهائي للدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019

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محمود ماهر 0 تبليغ

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أسدل الستار على منافسات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019، مساء اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020، وهو الموسم الأطول في تاريخ المسابقة الأقدم والأعرق والأقوى والأكثر تنافسية في تاريخ الدوريات المحلية، بعدما تأجلت مبارياته لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس التي جمدت النشاط الرياضي في كل أنحاء العالم، وحرمت الجمهور من دخول ملاعب كرة القدم.

وأنهى بطل الدوري الانجليزي الموسم بفوز مثير على ملعب نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3/1، ليجمع 99 نقطة بفارق 18 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي الذي نافسه معظم فترات الموسم على اللقب، دون أن يحتدم الصراع بين الطرفين كما كان في موسم 2019/2018.

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واشتعلت المنافسة على المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بين أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر سيتي، خاصةً في الجولات الخمس الأخيرة، حين حصل مانشستر سيتي على براءته من تهمة التلاعب بقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

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وكان من المحتمل غياب مانشستر سيتي عن الموسمين القادمين في أوروبا وبالتالي خسارة معظم نجومه وربما مدربه الإسباني الشهير بيب جوارديولا ومشاركة صحاب المركز الخامس في بدلاً منه.

لكن محكمة التحكيم كاس منعت حدوث ذلك، وألغت عقوبة يويفا بالإيقاف لمدة موسمين، مع تقليص العقوبة المالية من 30 إلى 10 ملايين يورو فقط.

واستطاع مانشستر يونايتد استغلال سلسلة النتائج السيئة للثنائي ليستر سيتي وتشيلسي على مدار الخمس جولات الماضية، وواصل صموده الكبير دون أي خسارة منذ الجولة 24 عندما سقط بهدفين دون رد أمام بيرنلي على ملعب أولد ترافورد.

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وخطف مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن الرابع، بينما حل ليستر سيتي في المركز الخامس برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام الذي انتزع المركز السادس من ولفرهامبتون بفارق الأهداف، بفضل هزيمة الفريق الملقب بـ الذئاب أمام تشيلسي في الجولة الأخيرة.

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أما كبير البريميرليج في 2004 آرسنال فقد اكتفى باحتلال المركز الثامن برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن الحصان الأسود لهذا الموسم شيفيلد يونايتد.

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وفي صراع البقاء، لم تذهب مجهودات النجم المصري محمود تريزيجيه سُدى مع رفاقه في أستون فيلا، لينجو فريق ملعب فيلا بارك بفارق نقطة وحيدة بعد التعادل مع وست هام يونايتد 1/1، ليغادر بورنموث وواتفورد مع نوريتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى التشامبيونشيب، ويصعد ليدز يونايتد ووست بروميتش، في انتظار المتأهل الثالث الذي ستحدده المباريات الفاصلة مطلع شهر أغسطس المقبل.

إليكم الترتيب النهائي للدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019

  1. ليفربول (99 نقطة)
  2. مانشستر سيتي (81 نقطة)
  3. مانشستر يونايتد (66 نقطة)
  4. تشيلسي (66 نقطة)
  5. ليستر سيتي (62 نقطة)
  6. توتنهام (59 نقطة)
  7. ولفرهامبتون (59 نقطة)
  8. آرسنال (56 نقطة)
  9. شيفيلد يونايتد (54 نقطة)
  10. بيرنلي (54 نقطة)
  11. ساوثامبتون (52 نقطة)
  12. إيفرتون (49 نقطة)
  13. نيوكاسل (44 نقطة)
  14. كريستال بالاس (43 نقطة)
  15. برايتون (41 نقطة)
  16. وست هام (39 نقطة)
  17. أستون فيلا (35 نقطة)
  18. بورنموث (34 نقطة)
  19. واتفورد (34 نقطة)
  20. نوريتش سيتي (21 نقطة)
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