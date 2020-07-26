بث مباشر | شاهد يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “يوفنتوس وسامبدوريا” ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 26-7-2020 في الجولة الـ 36، بالدوري الايطالي.
تُنقل مباراة “يوفنتوس ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت كالشيو 1.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.
يتطلع فريق “يوفنتوس” إلى تعويض الخسارة المريرة التي تلقاها الجولة الماضية على يد فريق “أودينيزي”، وتحقيق الفوز على “سامبدوريا” من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه قبل جولتين من نهاية الموسم.
ويحتل البيانكونيري صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 80 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الإنتر” الذي انتصر على “جنوى” أمس السبت، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثالث “أتالانتا” الذي تعادل مع فريق “ميلان” يوم الجمعة الماضي في افتتاح مباريات الجولة.
في المقابل ضمن فريق “سامبدوريا” بقاءه مع الكبار في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 41 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أولى المراكز المهددة بالهبوط والذي يقبع فيها فريق “ليتشي”.
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