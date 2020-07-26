بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وسامبدوريا” ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في الجولة الـ 36، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت كالشيو 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.

يتطلع فريق “يوفنتوس” إلى تعويض الخسارة المريرة التي تلقاها الجولة الماضية على يد فريق “أودينيزي”، وتحقيق الفوز على “سامبدوريا” من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويحتل “يوفنتوس” المركز الاول بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 80 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الانتر” الذي انتصر على “جنوى” أمس السبت، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثالث “أتالانتا” الذي تعادل مع فريق “ميلان” يوم الجمعة الماضي في افتتاح مباريات الجولة.

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في المقابل ضمن “سامبدوريا” بقيادة المدرب المتخصص”كلاوديو رانييري” بقاءه مع الكبار في الدوري الإيطالي بعدما انتشله من مناطق الهبوط إلى بر الأمان بعد توليه القيادة الفنية للفريق، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 41 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أولى المراكز المهددة بالهبوط والذي يقبع فيها فريق “ليتشي”.

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يوفنتوس 0-0 سامبدوريا

????️ملعب أليانز ستاديوم (يوفنتوس)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 36)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الجولة الـ 36 بالدوري الإيطالي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⚪⚫ تشكيلة يوفنتوس: تشيزني – دانيلو – بونوتشي – دي ليخت – ساندرو – رابيو – بيانيتش – ماتويدي – كوادرادو – ديبالا – رونالدو.

تشيزني – دانيلو – بونوتشي – دي ليخت – ساندرو – رابيو – بيانيتش – ماتويدي – كوادرادو – ديبالا – رونالدو. ????دكة البدلاء: جانلويجي بوفون- كارلو بنسوليو – دانيلي روجاني- ميريح ديميرال – جونزالو هيجواين – فيديريكو بيرنارديسكي – رودريغو بينتانكور – سيموني موراتوي – ماركو أوليفيرا – آرون رامسي – لوكا زانيماكيا.

جانلويجي بوفون- كارلو بنسوليو – دانيلي روجاني- ميريح ديميرال – جونزالو هيجواين – فيديريكو بيرنارديسكي – رودريغو بينتانكور – سيموني موراتوي – ماركو أوليفيرا – آرون رامسي – لوكا زانيماكيا. ???? تشكيلة سامبدوريا: أوديرو – تونيلي – تشابوت – يوشيدا – أوجيلو – ديباولي – ثوريسبي – لينيتي – جانكتو – جاستون راميريز – فابيو كوالياريلا.

أوديرو – تونيلي – تشابوت – يوشيدا – أوجيلو – ديباولي – ثوريسبي – لينيتي – جانكتو – جاستون راميريز – فابيو كوالياريلا. ???? دكة البدلاء: ولاديميرو فالكون – أندريا سيكولين – كايكي روخا – نيكولا مورو – جونزالو ماروني – انتونيو لا جومينا – جابياديني – أليكس فيراري – فيدريكو بونازولي – اندريا بيرتولاتشي – كرييستوفر أسكيلدسين – مهدي لريس.

ولاديميرو فالكون – أندريا سيكولين – كايكي روخا – نيكولا مورو – جونزالو ماروني – انتونيو لا جومينا – جابياديني – أليكس فيراري – فيدريكو بونازولي – اندريا بيرتولاتشي – كرييستوفر أسكيلدسين – مهدي لريس. “1???? بداية المباراة..

“9 ترويض سىء للكرة من رونالدو داخل منطقة الجزاء يحرمه من تسجيل هدف التقدم.

“15 مرور اول ربع من الشوط الاول ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“20 اصابة مدافع سامبدوريا تشابوت.

“22 تبديل اضطراري لسامبدوريا بخروج المدافع المصاب تشابوت ودخول باسكال ليريس.

“26 اللعب يتوقف بسبب اصابة مدافع يوفنتوس دانيلو.

“35 ريتم المباراة بطئ جدًا، ويوفنتوس مازال في مباراة أودينيزي!

“39????تبديل اضطراري لليوفي بخروج المصاب باولو ديبالا ودخول جونزالو هيجواين.

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