لينجارد يُسجل أول أهدافه في الدقيقة الأخيرة من الدوري الانجليزي والأول منذ ديسمبر 2018!

احتفل لاعب الوسط الدولي الانجليزي “جيسي لينجارد” بأول أهدافه مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي موسم 2020/2019، مساء اليوم الأحد، عندما شارك كبديل أمام ليستر سيتي على ملعب كينج باور في الجولة 38 من البريميرليج.

صادف تسجيل جيسي لينجارد لهدفه الوحيد في الموسم، الدقيقة الأخيرة من مباراة الجولة الختامية لأحداث الدوري الانجليزي الممتاز، مع الإشارة إلى أن مركز لينجارد في الخطوط الأمامية للفريق، وليس كلاعب وسط ارتكاز.

ولم يسجل لينجارد أي هدف في الدوري الانجليزي الممتاز منذ هدفه في الجولة 18 بموسم 2019/2018، يوم 22 ديسمبر 2018، عندما هز شباك كارديف سيتي بالهدف الخامس لمانشستر يونايتد (1/5).

وشارك جيسي لينجارد في 22 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، بالاضافة إلى 4 مباريات في كأس الاتحاد الانجليزي، و5 مباريات في كأس الرابطة الانجليزية المحترفة، و7 مباريات في الدوري الأوروبي.

أين الغيرة من جرينوود وبرونو؟

لعب جيسي لينجارد ما مجموعه 935 دقيقة في الدوري الانجليزي الممتاز بموسم 2020/2019، وهو عدد دقائق قريب جدًا من عدد الدقائق التي لعبها “ماسون جرينوود” الذي سجل 10 أهداف في 1244 دقيقة، وكذا برونو فيرنانديز القادم في الميركاتو الشتوي 2020 الذي سجل 8 أهداف في 1186 دقيقة.

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واكتفى صاحب الـ 27 عامًا بهدف وحيد في الدوري الأوروبي كان أمام نادي “أستانا” الأذربيجاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وخسر مانشستر يونايتد 2/1 في واحدة من مفاجآت البطولة.

ولم يُسجل جيسي لينجارد أي هدف في بطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة التي شهدت بلوغ مانشستر يونايتد الدور نصف النهائي، مع الإشارة إلى أن “جيسي” قد شارك كأساسي في مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي أمام مانشستر سيتي ولم يقدم أي شيء!

وجاء الهدف الثاني لجيسي لينجارد هذا الموسم في مباراة سهلة كانت أمام ترانمير روفرز ضمن الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، عندما فاز اليونايتد بنتيجة 6-0 خارج قواعده.

ويدين جيسي لينجارد بالفضل إلى الحارس الدولي الدنماركي “كاسبر شمايكل” الذي سقط في هفوة غريبة عند الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، حين قرر مراوغة لينجارد على خط الـ 18، ليخسر الكرة ويسجل لينجارد هدفه الوحيد بالدوري الانجليزي الممتاز بموسم 2020/2019.