تشيلسي يحجز مقعداً في دوري الأبطال وأستون فيلا يضمن البقاء

حجز تشلسي مقعده في دوري أبطال أوروبا عقب فوزه اليوم الأحد على حساب ضيفه ولفرهامبتون 2-صفر في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل كل من ماسون مونت (46) والفرنسي أوليفيه جيرو (49) هدفي الفوز.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع بـ66 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الثالث فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز السابع بـ59 نقطة.



وفي مباراة أخرى بقي أستون فيلا ضمن أندية النخبة في الدوري الإنكليزي الممتاز عقب تعادل عصيب 1-1 مع مستضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.



واعتقد القائد جاك غريليش أنّه منح فريقه الفوز عندما أرسل تسديدة تجاوزت البولندي فابيانسكي حارس وست هام في الدقيقة 84 لكن صاحب الأرض تعادل بعدها مباشرة عبر الأوكراني أندريه يارمولينكو.



وبفوز بورنموث على أرض إيفرتون أدرك دين سميث مدرب أستون فيلا أن الخسارة ستعيد الفريق للخلف لذلك تماسك الفريق.



وكان فيلا ضمن ثلاثي مؤخرة الترتيب منذ فبراير الماضي حتى فوزه على أرسنال الأسبوع الماضي ليصبح مصيره بين يديه.



ورغم عدم فوز فيلا إلا أنّ خسارة واتفورد أمام أرسنال في لندن ضمن للفريق البقاء للموسم القادم في دوري الأضواء.



ويحتاج أستون فيلا لبعض الصفقات الجيدة التي من شأنها أن ترفع من سوية أداء الفريق بعد أن ضم المصري تريزيغه، الذي لعب اليوم أساسياً، في الصيف الفائت.

المصدر: وكالات