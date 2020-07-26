رياضة | قرعة بطولة كأس ألمانيا.. دورتموند يواجه دويسبورج وبايرن ينتظر تحديد منافسه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرعة بطولة كأس ألمانيا.. دورتموند يواجه دويسبورج وبايرن ينتظر تحديد منافسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم فريق بوروسيا دورتموند في مواجهة دويسبورج، المنافس بالدرجة الثالثة.

وسيتعرف بايرن ميونخ على منافسه من دوري الدرجة الادنى من منطقة وسط الراين في وقت لاحق.

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ومازال هناك 23 مقعدا خاليا في الدور الأول، بسبب إلغاء الدوريات الأدنى جراء تفشي وباء فيروس كورونا، وقيام الاتحادات الإقليمية بارسال اسماء الفرق التي تفوز بمسابقات الكأس في مناطقها . هذه البطولات تأجلت وستقام في الأسابيع المقبلة.

وستقام منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا خلال الفترة من 11 إلى 14 أيلول/سبتمبر المقبل، قبل اسبوع من بداية الجولة الافتتاحية للموسم الجديد في الدوري الألماني (بوندسليجا). وتم تأجيل بدء المسابقتين بسبب تأخر إنهاء الموسم المنصرم.

وفي بقية مباريات هذا الدور، سيلتقي باير ليفركوزن مع فريق من الدوري الأدنى من مدينة هامبورج، فيما يلتقي لايبزج مع مضيفه نورنبرج.