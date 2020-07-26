رياضة | حصاد البريميرليج.. كشف حساب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حصاد البريميرليج.. كشف حساب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الحالي 2019 / 2020، والذي توج بلقبها فريق ليفربول للمرة التاسعة عشر في تاريخه بشكل عام، والأولي بالنظام الحديث للبطولة.

وحسم ليفربول تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الجولة الحادية والثلاثين من عمر البطولة، بعد تفوقه على مانشستر سيتي، ليحصد اللقب الغائب عن خزائن بطولاته منذ 30 عامًا، وتحديدًا منذ آخر تتويج له بالبطولة موسم 1989 / 1990.

وأنهي فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي في صدارة الترتيب برصيد 99 نقطة بعدما تغلب اليوم الأحد على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3 / 1، بينما جاء فريق مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 81 نقطة بعد اكتساحه فريق نوريتش سيتي بخماسية نظيفة.

ماذا قدم "البطل" ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

خاض فريق ليفربول 38 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 32 انتصارًا بنسبة (84%)، بينما تعادل في 3 مباريات بنسبة (8%)، وخسر 3 مباريات بنسبة (8%).

سجل ليفربول 85 هدفًا بمعدل (2.23 هدف لكل مباراة)، ويعد الريدز صاحب ثاني أقوي خط هجوم في الدوري الإنجليزي بعد مانشستر سيتي صاحب الـ102 هدفًا، بينما استقبلت شباك الليفر 33 هدفًا بمعدل (0.86 هدف لكل مباراة) ويعد صاحب الدفاع الأقوى بالبطولة

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حصد فريق ليفربول 99 نقطة في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم من أصل 114 نقطة مستحقة له بالبطولة، وفشل في تحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم مانشستر سيتي كأكثر فريق تحقيقًا للنقاط في موسم واحد بالبريميرليج (100 نقطة) بموسم 2017 / 2018.

أكبر انتصار حققه ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم كان على حساب فريق إيفرتون بالجولة الـ15 وفاز عليه 5-2، كما فاز بنتيجة 5 – 3 على تشيلسي في الجولة 37، وحقق الفوز برباعية نظيفة 3 مرات على حساب ليستر سيتي وساوثهامبتون وكريستال بالاس.

أما الهزائم الثلاث لفريق ليفربول هذا الموسم جاءت أمام كل من، واتفورد (3-0)، مانشستر سيتي (4-0)، أرسنال (2-1)، وتعادل الفريق في 3 مباريات، مانشستر يونايتد (1-1)، إيفرتون (0-0)، بيرنلي (1-1).

اعتمد فريق ليفربول على 24 لاعبًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويعد الثلاثي فيرجيل فان دايك، وربرتو فيرمينو، وألكساندر أرنولد الأكثر مشاركة مع الفريق وخاضوا المباريات الـ38 بالبطولة.

محمد صلاح نجم منتخب مصر هو هداف الريدز بالبريميرليج هذا الموسم برصيد 19 هدفًا، ويحتل المركز الخامس في قائمة هدافي البطولة، أما ألكساندر أرنولد هو الأكثر صناعة للأهداف في صفوف الليفر وصنع 13 هدفًا لزملائه.

لم يخسر فريق ليفربول أي مباراة على أرضه بالدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، حيث خاض 19 مباراة على ملعبه "الأنفيلد" فاز في 18 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة، بينما خاض 19 مباراة خارج ملعبه فاز في 14 مباراة، وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراتين.