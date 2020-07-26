رياضة | الأهلى يسعى لحسم موقف رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلى يسعى لحسم موقف رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق والمعار من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي ،بالبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة. ويُعد رمضان صبحي أحد أهم الركائز الأساسية فى تشكيل المدرب السويسري رينيه فايلر مما جعل المدرب والنادى يتمسك بضمه بصورة نهائية. وأعطي النادى الأهلى مهلة أخيرة لفريق هيدرسفيلد للرد النهائي على العرض المقدم لضم رمضان صبحي بصورة نهائية وهو لنهاية الشهر الجاري . ويذكر أن النادى الأهلى عرض 3 مليون يورو لضم رمضان صبحي ولكن هيدرسفيلد يطلب 4 مليون يورو.

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