رياضة | حصاد البريميرليج.. كشف حساب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حصاد البريميرليج.. كشف حساب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 26 يوليو رسميا بعد انتهاء الجولة الثامنة والثلاثين من منافسات المسابقة منذ قليل وبالطبع كان نادي ليفربول هو بطل البريميرليج هذا الموسم.

واستطاع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يفوزعلى نظيره نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والختامية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى 66 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي ليستر سيتي عند 62 نقطة في المركز الخامس.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كالآتي:

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وخاض مانشستر يونايتد هذا الموسم 38 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز جمع منهم 66 نقطة ليختتم بهم الموسم في المركز الثالث.

وحقق نادي مانشستر يونايتد الفوز في 18 مباراة خلال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وتعادل في 12 مباراة بينما سقط في فخ الهزيمة في 8 لقاءات.

كما سجل نادي مانشستر يونايتد حوالي 66 هدف خلال هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبفوز اليوم يحجز نادي مانشستر يونايتد مقعد له في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما يحجز نادي ليستر سيتي مكانه في بطولة الدوري الأوروبي.