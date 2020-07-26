رياضة | مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبد الحميد عادل وكيل اللاعبين، عن رغبة موكله إيريك تراوري لاعب بيراميدز يرغب في الانضمام للنادي الأهلي في حال رحيله عن الفريق السماوي.

رحيل تراوري إلى النادي الأهلي

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على عدم وجود أي مفاوضات مع الأهلي بشأن إنتقال ايريك تراوري إلى القلعة الحمراء.

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من جانبه قال عبد الحميد عادل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "ايريك تراوري مستمر في صفوف نادي بيراميدز وننتظر حتى نهاية الموسم الجاري".

وأكمل وكيل تراوري: "رغبة اللاعب داخل مصر هي الانتقال للأهلي حال رحيله عن بيراميدز".

وأتم: "الكلام على ايريك تراوري من فترة طويلة، ولكن تركيزه الأول والأخير مع بيراميدز والتتويج بالكونفدرالية، وبعد الفوز باللقب القاري سيكون هناك كلام ونحدد وجهته".