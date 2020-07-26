رياضة | الزمالك يفكر في تأجيل التعاقد مدافع بيراميدز لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفكر في تأجيل التعاقد مدافع بيراميدز لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو الزمالك، لضم صفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بناءا على رؤية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يفكر في التراجع عن ضم عبدالله بكري

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يدرس مسئولو نادي الزمالك تأجيل صفقة عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز إلى العام المقبل، بسبب الطلبات المالية لمسئولي السماوي.

من جانبه حدد مسؤولو نادي بيراميدز مبلغ مليون دولار نظير التفريط في خدمات بكري، في الوقت الذي توقف فيه عرض الزمالك على 8 ملايين جنيه.

الجدير بالذكر أن تعاقد عبدالله بكري مع بيراميدز ينتهي، بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يدفع مسئولو نادي الزمالك لتأجيل الصفقة إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل والحصول على خدمات اللاعب مجانا.