رياضة | تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي قبل المران

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي قبل المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران المسائي للفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص السويسري على الحديث مع اللاعبين عن أبرز الإيجابيات والسلبيات في مباراة سموحة الودية الأخيرة،

كما حرص أيضًا على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني عن مران اليوم وفقرات التدريب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.