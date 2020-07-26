رياضة | حصاد البريميرليج.. تعرف على الصاعدين والهابطين في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حصاد البريميرليج.. تعرف على الصاعدين والهابطين في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020، والتي شهدت مفاجآت مثيرة خلال تلك المباريات

حيث توج نادي ليفربول والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام لأكثر من 30 عامًا.

كما حصل فريق مانشستر سيتي على المركز الثاني، بالإضافة إلى ضمان نادي أستون فيلا والمحترف في صفوفه محمود حسن تريزيجية وأحمد المحمدي ثنائي المنتخب المصري، البقاء في بطولة الدوري الإنجليزي.

الصاعدين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

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ضمن فريق ليدز ونادي وست بروميتش ألبيون، التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2020-2021، بينما بقي المقعد الأخير محل شك بين 4 فرق.

بينما الأندية أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تتنافس على المقعد الثالث ضمن المتأهلين إلى البريميرليج الموسم المقبل، وهي كل من برينتفورد وفولهام وكارديف سيتي وسوانزي، يتم ذلك عبر دورة رباعية تأتي بنظام خروج المغلوب.

الهابطين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

بينما هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثلاث فرق وهم بورنموث وواتفورد ونوريتش سيتي، بعد الإخفاقات العديدة التي حققوها خلال الموسم الحالي من المسابقة المحلية.