رياضة | الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020.. تعرف عليه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019-2020 اليوم الأحد بعد نهاية جميع المبارياتفي الجولة الـ38 والأخيرة للبريمير ليج. وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي " البريمير ليج " هذا الموسم منذ الجولة الثانية والثلاثين، ليحقق اللقب الغائب منذ 30 عاما عن خزائن الريدز. الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي : 1- جيمي فاردي، 23 هدفا . 2- بيير أوباميانج، 22. 3- داني إنجز، 21. Advertisements 4- رحيم سترلينج، 20. 5- محمد صلاح، 19. 6- ساديو ماني، 18. 7- هاري كين، 18. 8- راؤول خيمينيز، 17. 9- ماركوس راشفورد، 17. 10- أنتوني مارسيال، 17.

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