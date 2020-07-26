رياضة | زيزو داخل القائمة واستبعاد جنش من ودية دجلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيزو داخل القائمة واستبعاد جنش من ودية دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية المقررة مساء اليوم وذلك بعد غيابه عن تدريبات أمس بسبب وجوده خارج القاهرة.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء اليوم على ملعب بتروسبورت وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي استبعاد محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك من قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية بسبب بعض الآلام في الركبة التي غاب بسببها عن تدريبات أمس.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء اليوم على ملعب بتروسبورت وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.