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رياضة | كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة وديا والمقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت.

 ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم:

 محمد عواد في حراسة المرمى.

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 محمود علاء   ومحمد عبد السلام  وأحمد عيد  وعبدالله جمعه في خط الدفاع.

إمام عاشور   ومحمد حسن  ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم  بامبو  في خط الوسط.

وعمر السعيد في خط الهجوم.

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