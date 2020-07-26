الامارات | معسكر إعداد داخلي للشارقة بعد عطلة العيد تحضيرا للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر إعداد داخلي للشارقة بعد عطلة العيد تحضيرا للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيدخل معسكر إعداد داخلي لمدة أسبوعين عقب عطلة عيد الأضحى يهدف من خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري لرفع وتيرة التدريبات والوصول باللاعبين للجاهزية المطلوبة قبل خوض منافسات واستحقاقات الموسم الجديد، علما بأن الفريق علما بأن الفريق بدأ اسبوعه الثالث من التدريباته على الملعب الفرعي للنادي بمنطقة الحزانة في الشارقة وذلك في إطار المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد التي تختتم مع إجازة عيد الأضحى المبارك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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