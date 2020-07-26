رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام سامبدوريا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو سارى المدير الفنى لفريق يوفنتوس التشكيل الذي يخوض به مواجهة ضيفه سامبدوريا فى المباراة التى تجمعهما فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد فى الجولة الـ 36 من الدورى الإيطالى. ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالى برصيد 80 نقطة، فيما يأتى أودينيزى فى المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة. ويسعى يوفنتوس إلى تحقيق الفوز للتتويج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي. جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي: حراسة المرمى: تشيزنى خط الدفاع: دانيلو - دى ليخت - بونوتشى - ساندرو خط الوسط: بيانيتش - ماتويدى - رابيو Advertisements خط الهجوم: كوادرادو - ديبالا - رونالدو الوضع في مصر

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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