شكرا لقرائتكم خبر عن الفولي: الإفريقي للتايكوندو يفتتح نشاطه بويبينار دولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اللواء أحمد فولي رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، رسالة ترحيب بجميع المشاركين في أول أنشطة الإفريقي في فترة توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينظم الإفريقي للتايكوندو ويبينار دولي أونلاين يتكون من ثمانية ورش عمل خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو.

وقال الفولي في رسالة فيديو: أرحب بجميع المشاركين في هذا الويبينار الدولي الذي يضم ثمانية ورش عمل هامة والذي يهدف إلى استكمال نشاط التايكوندو الإفريقي في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الفولي: هذه الدورة التدريبية هي أول أنشطة الاتحاد الإفريقي وسيليها العديد من الدورات والبطولات الهامة من أجل أن نثبت أننا نستطيع العمل في ظل هذه الظروف الصعبة وأن لاشيئ يمكن أن يقف أمام استكمال أنشطتنا.

واستطرد الفولي: نظمنا هذه الدورة التثقيفية تحت مظلة الاتحاد العالمي للعبة من أجل النهوض بمستوى جميع أعضاء عائلة التايكوندو.

وأنهى الفولي تصريحاته قائلا: أتمنى من الجميع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية من أجل المحافظة على الصحة وعدم التعرض للإصابة بالفيروس، كنت اتمنى أن أتواجد وسطكم كما تعودنا ولكن الأهمية الآن لصحتكم.

وتشمل هذه الدورة على 8 ورش عمل هامة وهي: التسجيل، إدارة المسابقات، قوانين منافسات الكيروجي، تاريخ الاتحاد الإفريقي للتايكوندو، أداب وأخلاقيات التايكوندو، إدارة الأندية، الحماية ودور المدرب، وأسئلة وإجابات عن قوانين المسابقات وإدارة المسابقات.

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ويحاضر في هذا الويبينار مجموعة مختارة من أفضل المحاضرين الدوليين وهم: عزة الفولي (مديرة التسجيل بالاتحاد العالمي)، ومحمد شعبان (رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي)، وسونج تشول كيم (رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العالمي)، ويوسف بن علي (رئيس لجنة التعليم بالاتحاد الإفريقي)، وبالا ديي (رئيس الاتحاد السنغالي وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي، وعلي نور (رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، ووليد جودة (عضو لجنة التعليم بالاتحاد العالمي)، ومحمود شلبي (محاضر بالاتحاد العالمي)، وشيكا ياجازي (عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي)، وهشام فضال (التسجيل بالاتحاد العالمي).