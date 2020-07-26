شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري اليد في أكتوبر.. وعبد السلام مديرا فنيا لمنتخب ٢٠٠٢ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر انطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين خلال شهر أكتوبر المقبل .. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم في مقر الاتحاد بحضور أمين الصندوق الكابتن مؤمن صفا وأعضاء مجلس الإدارة.

كما وافق المجلس على عمل مسحة طبية للمنتخب الأول ٥ أغسطس المقبل قبل انطلاق معسكره المغلق استعدادا للمونديال ، ويفاضل الاتحاد بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

ومن قرارات اليوم الهامة تعيين الكابتن محمد عبد السلام مدرب سبورتنج السابق ومنتخب المغرب مديرا فنيا لمنتخب ٢٠٠٢ ويعاونه الكابتن احمد رمضان.