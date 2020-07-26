شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه بعد البقاء في «بريميرليج»: كنت أحارب طوال الموسم للحصول على فرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمود حسن «تريزيجيه» نجم المنتخب الوطني، ولاعب أستون فيلا، ارتياحه لمساهمته في بقاء فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقال تريزيجيه بعد اللقاء عبر قناة «بي إن سبورتس»: «طالما تتعب وتعطي في عملك، سيكافئك الله». وأضاف النجم المصري: «كنت أحارب طوال الموسم، أحيانا أشارك وأحيانا لا أشارك، لكني كنت مؤمنا أن الفرصة ستأتيني». وواصل: «في النهاية جاءت الفرصة وكنت سببا في البقاء». واستعرض: «أمام كريستال بالاس لو خسرنا أو تعادلنا لهبطنا رسميا». وأردف: «وأمام أرسنال كانت مباراة صعبة أمام فريق انتصر لتوه على مانشستر سيتي وعلى ليفربول، كان (جاي فايق)». Advertisements وأتم: «اليوم كنت أحارب طوال المباراة، لم تكن مجرد مباراة كرة قدم، بل مباراة قلب ورجولة». الوضع في مصر

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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