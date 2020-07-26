شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة «سيسيه والميداني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالجليل إمام، مدير الكرة بالاتحاد السكندري سلبية العينة الطبية التي تم سحبها من لاعبى الفريق الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميداني، ومن المقرر أن ينضما الثنائى لتدريبات زعيم الثغر بداية من الغد.
كان اللاعبان قد وصلا إلى مطار القاهرة منذ 48 ساعة، وعلى الفور تم سحب العينة الطبية للتأكد من سلامتهما قبل الانضمام لتدريبات الفريق.
ومن المنتظر استئناف مباريات الدوري الممتاز في نسخته الـ٦١ يوم ٦ أغسطس المقبل.
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