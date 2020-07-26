شكرا لقرائتكم خبر عن «العجوز» جيمي فاردي يحقق رقمًا قياسيًا في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي، الحذاء الذهبي ولقب هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى في مسيرته.

ورغم خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد 0-2، في الجولة الأخيرة، اليوم الأحد، إلا أن «فاردي» حافظ على صدارة هدافي البريميرليج ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي برصيد 23 هدفًا.

وتقدم «فاردي» بفارق هدف واحد عن مهاجم ساوثهامبتون داني إنجز، وهداف أرسنال بيير إيميريك أوباميانج، ويمتلكا 22 هدفًا لكل منهما.

وجاء نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج في المركز الرابع برصيد 20 هدفًا، متقدمًا على هداف ليفربول محمد صلاح 19 هدفًا وزميل الأخير ساديو ماني وقائد توتنهام هاري كين 18 هدفًا لكل منهما.

ووفقًا لما ذكره شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن «فاردي» أصبح أكبر لاعب سنًا يتوج بجائزة الحذاء الذهبي 33 عامًا، علمًا بأن مهاجم تشيلسي السابق ديدييه دروجبا كان يحمل هذا الرقم، في سن الثانية والثلاثين بموسم 2009-2010.

يذكر أن الثلاثي «أوباميانج» و«صلاح» و«ماني»، اقتسم جائزة الهداف الموسم الماضي، بعدما سجل كل منهم 22 هدفًا.

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