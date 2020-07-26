شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل نهائي تفاصيل جديدة.
وأكد مصدر بالأهلي، أن النادي الإنجليزي خفض مطالبه المالية بشأن بيع رمضان صبحي، بعد أن حدد 7 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع اللاعب للأهلي، حيث خفض المقابل المادي إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني.
وكان الأهلي عرض على هيدرسفيلد 3.5 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب، وتحاول إدارة النادي التفاوض مع النادي الإنجليزي لتقليل القيمة المالي إلي 4 مليون جنيه إسترليني.
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