شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يخوض المران في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم».

وأدى وحيد جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفاء، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأحد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.