اخبار الرياضه

محمود وحيد يخوض المران في «الجيم»

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يخوض المران في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم».

وأدى وحيد جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفاء، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأحد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    91,583

  • تعافي

    32,903

  • وفيات

    4,558

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود وحيد يخوض المران في «الجيم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا