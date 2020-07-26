شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يخوض المران في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم».
وأدى وحيد جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفاء، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأحد.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.
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