شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يعلن اتخاذه لـ«أهم قرار في حياته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حسام ميدو، نجم توتنهام وأياكس والزمالك السابق ومدرب الفريق الأبيض الأسبق، عن اتخاذه ما وصفه بـ «أهم قرار في حياتي».

وقال «ميدو»، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «النهارده أخدت أهم قرار في حياتي...هقولكوا عليه لما أنفذه فترة طويلة إن شاء الله».

وعلقت زوجة نجم الزمالك السابق يسرا الليثي على تغريدة «ميدو» بثلاث قلوب.

يذكر أن «ميدو» قد بدأ مؤخرًا في تقديم برنامجه "أوضة اللبس" على قناة "النهار" إذ استضاف عدد من أبرز الأسماء في كرة القدم المصرية، وعلى رأسهم الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، وكذلك عمرو الجناني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومحمد بركات، نجم الأهلي والإسماعيلي السابق ومدير منتخب مصر.

ويملك «ميدو» تاريخًا كبيرًا كلاعب أذ مثل العديد من الأندية الأوروبية العريقة والكبيرة وعلى رأسهم أياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى أندية أخرى.

ومثل «ميدو» الزمالك كلاعب قبل أن يتولى تدريبه لاحقًا ليحقق معه بطولة كأس مصر ويصبح أصغر مدرب في تاريخ الكرة المصرية يحقق البطولة.

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