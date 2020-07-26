شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 مواسم.. سيلفا مودعًا «بريميرليج»: انا شخص محظوظ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ديفيد سيلفا، متوسط ميدان مانشستر سيتي، أنه سيفتقد جميع زملائه في الفريق، بعدما خاض مساء اليوم الأحد مباراته الأخيرة في البريميرليج، خلال الفوز على نورويتش سيتي (5-0).
وقال سيلفا في تصريحات لـ«بي بي سي»، تعليقًا على الوداع الخاص الذي حظي به من رفاقه: «الأمر كان عاطفيًا، إنهم رائعون.. عملت هنا لمدة 10 أعوام، ولدي علاقة طيبة مع الجميع.. أحبهم وسأفتقدهم كثيرًا».
وعن فخره بمسيرته في البريميرليج، أجاب: «بالطبع، توجت بالكثير من الألقاب، وفخور أيضًا بالطريقة التي أحرزت بها هذه البطولات».
وواصل: «أنا شخص محظوظ، لدي العديد من اللحظات اللطيفة، ومنها هذه اللحظة.. سأفتقد كل شيء هنا، حتى الطقس».
وعن آمال مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، قال نجم فالنسيا السابق: «آمل أن نتوج باللقب، ليس من الجيد اللعب دون جماهير، لكن الأهم هو أمن المشجعين».
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