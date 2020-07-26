دي بروين يعادل رقم هنري التاريخي ويتوج بجائزة أفضل صانع ألعاب بالبريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
فاز البليجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي، بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد صناعته لـ20 هدفا في الموسم الحالي.
وعادل دي بروين الرقم التاريخي لتييري هنري مهاجم أرسنال السابق، في موسم 2002 – 2003، كأكثر من ساهم في صناعة أهداف لفريقه في موسم واحد.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها دي بروين جائزة أفضل صانع ألعاب، بعدما حققها في موسم 2017 – 2018.
يذكر أن الجائزة لم تخرج عن الجنسية البلجيكية، فمنذ انطلاقها قبل 3 مواسم، حققها النجمان البلجكيان كيفين دي بروين بواقع مرتين وإيدين هازارد بواقع مرة مع فريقه السابق تشيلسي.
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