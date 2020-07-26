شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يعرب عن سعادته ببقاء المحمدي وتريزيجيه بالدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري عن سعادته وارتياحه بنجاح الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجية في الإبقاء رسميا علي فريقهما أستون فيلا بالبريميرليج، وأثنى الجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في المباريات الأخيرة ما ساهم في نجاح الفريق في عدم الهبوط الذي كان يصارعه في الدوري.

وتعادل أستون فيلا أمام ويستهام إيجابيا بهدف لكل منهما لينجو فريق المحمدي وتريزيجيه من الهبوط ويبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمنى المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي التوفيق لهما ولجميع المحترفين في تحقيق كل الأهداف التي تعود على المنتخب الوطني بالنفع والفائدة.

ونجح فريق أستون فيلا، الذى يضم بين صفوفه ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، بعد تعادل الفيلانز خارج أرضه اليوم أمام مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 1-1 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من مسابقة البريميرليج.



وست هام ضد أستون فيلا

استمرت المباراة سلبية حتى الدقيقة 84، حيث تقدم جاك جريليش بالهدف الأول للفيلانز، قبل أن يتعادل وست هام بعدها في دقيقتين عبر أندريه يارميلينكو في الدقيقة 86.

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وبعد التعادل يرتفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 35 في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يهبط الثنائي بورنموث وواتفورد إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يلحقان بنورويتش سيتي الذى تأكد هبوطه.

في المقابل، قدم أرسنال هدية رائعة لرفاق تريزيجيه والمحمدي، بعدما فازعلى واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت.

سجل الثلاثية بيير أوباميانج (هدفين) في الدقيقتين 5 و33 وكيران تيرني في الدقيقة 24 ، فيما جاء هدف واتفورد الأول في الدقيقة 43 عبر قائد الفريق تروي ديني من ركلة جزاء، ثم سجلداني ويليك الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 66.

أرسنال أنهى الموسم برصيد 56 نقطة، وفقد فرصة التأهل الأوروبي عن طريق الدوري، لكن أمامه فرصة حال الفوز بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي في الأول من أغسطس.