شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الدوري محطة جيدة لتجهيز الزمالك لمواجهة الرجاء أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري فاروق جعفر، نجم ومدرب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباريات الزمالك في بطولة الدوري العام الممتاز، هي أفضل فرصة ومحطة هامة لتجهيز اللاعبين لموقعة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لودية الزمالك ووادى دجلة , على قناة الزمالك ، قائلا أن الزمالك يحتاج الخبرة والشباب ووظائف مختلفة ومتنوعة وهو ما يجيده كارتيرون ويتميز عن جميع الفرق بعناصر أساسية وأهمها الدوافع النفسية والمعنوية والتطوير البدنى باستمرار وثبات التشكيل لأكثر من 16 لاعبا

كما يري جعفر أنه لا بد من منافسة الزمالك على الدوري وتغير الأمور في شكل مباريات الدوري الممتاز بوجود الامل والدافع للفوز بالبطولة في كل المباريات.

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وقال إن شيكابالا لاعب كبير مميز ومن امهر اللاعبين وهو قائد بمثابة لاعب ومدرب يعطى زملائه دفعات معنوية ونحتاج اليه في مواجهات افريقيا

وواصل علينا أن نسعي للفوز بالمباراة الودية امام دجلة ونبحث عن المكسب وكارتيرون لديه الفرصة لتدريب اللاعبين على ضغط المباريات باللعب كل 3 أيام لتجهيز 20 لاعبا وأكثر.

وأختم حديثه قائلا الناس مش مصدقة الطفرة والتطور اللى وصله الزمالك مضيفا مش مصدقين الناقلة الكبيرة والتطور والطفرة في الكرة والإدارة وجميع الألعاب والقناة والانشاءات وعمرنا ما هنرجع ورا تانى