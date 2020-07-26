شكرا لقرائتكم الترسانة يقرر الاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة قبل انتهاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة الإستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة قبل نهاية الموسم بداعى عدم الحاجة لمجهودهم في ظل رغبته منح الفرصة لعدد من ناشئ النادى وبناء فريق قوى قادر على المنافسة للصعود لدورى الأضواء .

واللاعبون هم " أحمد جعفر ومحمد البعلى ومحمد سعيد وإيهاب عبد المحسن ومحمد رزق والكاميرونى جون وإسلام جازم وإيهاب ياسر ريان .

واكد شاكر عبد الفتاح في تصريحات خاصة أن مجلس إدارة الترسانة منح كافة اللاعبين المستغنى عنهم كافة مستحقاتهم المالية المتاخرة قبل الرحيل عن النادى ، مؤكدا ان هناك عدد كبير من أبناء النادى تم شفائه من الإصابات التي ضربت الفريق ، مؤكدا أنه يسعى لبناء فريق من أبناء النادى الذين يستطيعوا تحقيق حلم الجماهير بالعودة من جديد للأضواء .

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وأضاف عبد الفتاح أنه يقوم بإعداد الفريق من اجل العودة بشكل جيد لتحقيق الفوز في الخمس مباريات المتبقية للدورى بعد قرار اتحاد الكرة بعودة النشاط يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل الموقف الصعب بجدول الدورى حيث يحتل الشواكيش المركز قبل الأخير للمجموعة برصيد 15 نقطة .

من ناحية أخرى قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا تعديل في نظام الصعود والهبوط بوري القسم الثاني.

وأضاف الجناينى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه، " ننتظر فقط أن يعود الدوري الحالي ونخوض عدة مباريات لاستكمال الممتاز ب، وسنجري كل الاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا عقب عيد الأضحى المبارك".

وأضاف، كنت أتوقع تعرضي للهجوم كرئيس للجنة الخماسية، وتعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف ، و حسام الزناتي أظهر عبقرية كبيرة كرئيس للجنة المسابقات رغم صغر سنه.