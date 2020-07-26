شكرا لقرائتكم إنتر ميلان: التعاقد مع ميسي أمر "لا يمكن تحقيقه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى نادي انتر ميلان الإيطالي لكرة القدم شائعات تحدثت عن سعيه إلى ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد انتشار أخبار تتحدث حول تفاوض والده مع النادي الإيطالي.

وقال جوزيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للنادي الإيطالي في تصريحات لشبكة "سكاي" أثناء مباراة فريقه مع جنوى مساء السبت: نتحدث هنا عن مباراة افتراضية بين المديرين وبالقطع ليس هذا هدفا لنا، أعتقد أن ميسي يرى حياته ومستقبله الكروي في برشلونة، ولا أرى أدنى شك في هذا.

وأعرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان عن اعتقاده بأنه من غير الممكن ضم الأرجنتيني الدولي (33 عاماً) وقال: أعتقد أنه ليس هناك مجنون في هذا العالم يرفض أن يدرب ميسي، لكن الأمر لا يمكن تحقيقه بالنسبة لإنتر ميلان في هذه اللحظة ولأسباب عديدة جدا.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي قضى مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، كما أنه ربح معه دوري أبطال أوروبا أربع مرات كما فاز مع الفريق بعشر بطولات في الدوري الإسباني.