ختام الدوري الإنجليزي.. المان يونايتد وتشيلسي إلى دوري الأبطال.. وبقاء تريزيجيه والمحمدي لموسم آخر

نجح فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي في حسم تأهلهما إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما فازا على ليستر سيتي وولفرهامبتون على التوالي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الأحد.

وفاز المان يونايتد على ليستر سيتي بهدفين نظيفين سجلهما برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وخيسي لينجارد في الدقيقة 90+7.

وحقق تشيلسي الفوز على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين عن طريق ماسون ماونت وأوليفير جيرو في الدقيقتين 45+1 و45+4 من الشوط الأول، ليحجز المقعد الرابع لبطاقات إنجلترا في دوري الأبطال.

وحل ليستر سيتي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليضمن له التواجد في دور المجموعات من الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

أما توتنهام، فقد تعادل مع كريستال بالاس في الجولة الأخيرة أيضًا بهدف لكل فريق، حيث سجل هاري كين هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل جيرفي شلوب لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

وبهذا التعادل، حجز توتنهام المقعد الثاني لإنجلترا في الدوري الأوروبي بعدما تواجد في المركز السادس بالترتيب النهائي، ليتأهل للأدوار الإقصائية من البطولة الأوروبية.

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وبنتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، يكون مانشستر يونايتد قد تواجد في المركز الثالث برصيد 66 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن تشيلسي رابع الترتيب، ثم ليستر سيتي خامسًا برصيد 62 نقطة وتوتنهام سادسًا برصيد 59 نقطة.

وبعد خسارته أمام تشيلسي، فشل وولفرهامبتون في التواجد بالمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، حيث تراجع إلى المركز السابع برصيد 56 نقطة، إلا أنه يمتلك فرصة التواجد بالبطولة إذا نجح تشيلسي في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أرسنال في النهائي.

في الوقت ذاته، نجح فريق أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، ليبقى الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لموسم جديد في "البريميرليج".

وتعادل أستون فيلا خارج ملعبه أمام وست هام بهدف لكل فريق في ختام مباريات الدوري هذا الموسم، ليبقى في المركز الـ17 برصيد 35 نقطة.

كما تأكد هبوط بورنموث رغم فوزه في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف على إيفرتون حيث تواجد في المركز الـ18 برصيد 34 نقطة.

وهبط أيضا فريق واتفورد بعد تواجد في المركز الـ19 بترتيب جدول المسابقة برصيد 34 نقطة، حيث خسر أمام أرسنال في الجولة الأخيرة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وسبق وهبط نورويتش سيتي صاحب المركز الـ20 بترتيب الجدول برصيد 21 نقطة.