شكرا لقرائتكم خبر عن موقف المعارين فى الزمالك.. الأرقام تطيح بـ6 لاعبين وناجى وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نادى الزمالك الاستعداد لاستكمال الموسم الحالي من بطولة الدورى العام وبطولة أفريقيا، التي وصل إلى نصف النهائي ليضرب موعد مع الرجاء المغربى.

ويخوض الزمالك عدة مباريات ودية تحضيرية في محاولة لاستعادة لاعبيه لياقتهم البدنية والفنية القوية لمواصلة تحقيق البطولات التي حصدها قبل توقف كورونا، حيث نجح في الفوز بالسوبر الأفريقي على حساب الترجى التونسى، بالإضافة إلى السوبر المصرى على حساب الغريم التقليدي الأهلى بركلات الترجيح.

ويجهز أيضًا نادي الزمالك للميركاتو الصيفي المقبل، سواء من خلال الصفقات الجديدة التي يعمل على إبرامها في الوقت الحالي، أو حسم مصير لاعبيه المعارين.

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ويمتلك الزمالك عددا من اللاعبين المعارين لأندية محلية بالدوري المصري، بالإضافة إلى المغربي حميد أحداد المعار لنادي الرجاء المغربي.

وتضم قائمة المعارين كلا من أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه في صفوف الاتحاد السكندري، والنيجيري معروف يوسف في صفوف المقاولون العرب، وأحمد أبو الفتوح المعار لسموحة، والثنائي أحمد كابوريا ومحمد أشرف "روقا" لطلائع الجيش.