اخبار الرياضه

فليك يعلن عودة مدافع بايرن زوله بعد تعافيه من الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع فليك يعلن عودة مدافع بايرن زوله بعد تعافيه من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لنيكلاس زوله مدافع بايرن ميونيخ

قال هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد إن مدافع فريقه نيكلاس زوله تعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي في الوقت الذي يسعى فيه فريقه لحصد ثلاثية من الالقاب هذا الموسم.

وتعرض لاعب منتخب ألمانيا للإصابة في أكتوبر تشرين الأول الماضي ولم يشارك في أي مباراة من يومها.

وقال فليك في مؤتمر صحفي ”أنا راض تماما عن طريقة أدائه خلال التدريبات ومستوى التركيز.. حتى خلال تدريبات اليوم أثناء اللعب تسعة مقابل تسعة أدى جيدا جدا. أتوقع أن يستعيد كامل لياقته“.

وأضاف فليك ”بالتأكيد تنقصه لياقة المباريات لكن يمكنه اللعب لبعض الوقت (يوم الجمعة) في مواجهة أولمبيك مرسيليا“.

Advertisements

وسيلتقي بايرن الذي توج بلقبي الدوري والكأس المحليين هذا الموسم مع النادي الفرنسي في مباراة ودية قبل مواجهة الانجليزي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا في الشهر المقبل. وكان بطل ألمانيا فاز 3-صفر ذهابا في لندن.

وأضاف مدرب النادي البافاري ”المباراة أمام تشيلسي هي مهمتنا المقبلة.. وهذا ما نركز عليه.

”علينا أولا مواجهة تشيلسي ثم تجاوز هذه العقبة. وأي شيء أخر يأتي بعد ذلك“.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فليك يعلن عودة مدافع بايرن زوله بعد تعافيه من الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا