انت الان تتابع فليك يعلن عودة مدافع بايرن زوله بعد تعافيه من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لنيكلاس زوله مدافع بايرن ميونيخ

قال هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد إن مدافع فريقه نيكلاس زوله تعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي في الوقت الذي يسعى فيه فريقه لحصد ثلاثية من الالقاب هذا الموسم.

وتعرض لاعب منتخب ألمانيا للإصابة في أكتوبر تشرين الأول الماضي ولم يشارك في أي مباراة من يومها.

وقال فليك في مؤتمر صحفي ”أنا راض تماما عن طريقة أدائه خلال التدريبات ومستوى التركيز.. حتى خلال تدريبات اليوم أثناء اللعب تسعة مقابل تسعة أدى جيدا جدا. أتوقع أن يستعيد كامل لياقته“.

وأضاف فليك ”بالتأكيد تنقصه لياقة المباريات لكن يمكنه اللعب لبعض الوقت (يوم الجمعة) في مواجهة أولمبيك مرسيليا“.

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وسيلتقي بايرن الذي توج بلقبي الدوري والكأس المحليين هذا الموسم مع النادي الفرنسي في مباراة ودية قبل مواجهة تشيلسي الانجليزي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا في الشهر المقبل. وكان بطل ألمانيا فاز 3-صفر ذهابا في لندن.

وأضاف مدرب النادي البافاري ”المباراة أمام تشيلسي هي مهمتنا المقبلة.. وهذا ما نركز عليه.

”علينا أولا مواجهة تشيلسي ثم تجاوز هذه العقبة. وأي شيء أخر يأتي بعد ذلك“.