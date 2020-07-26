الامارات | الوحدة يقدم لوفانور.. وفهد مسعود يوجه رسالة عاطفية إلى الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقدم لوفانور.. وفهد مسعود يوجه رسالة عاطفية إلى الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة رسمياً مساء اليوم، التعاقد مع مهاجم شباب الأهلي، البرازيلي الأصل، المالدوفي الجنسية، هنريكي لوفانور، لمدة موسم واحد، قابل للتجديد في صفقة انتقال حر.

وقدمت إدارة العنابي لاعبها الجديد، في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور مدير الفريق، فهد مسعود.

وقال مسعود إن لوفانور ليس بغريب عن الكرة الإماراتية والتي أمضى بها سنوات طويلة، ونحن على ثقة في قدرات اللاعب لتحقيق الإضافة المطلوبة منه لخدمة الفريق وتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير والإدارة.

وأضاف: "لقد كانت هناك متابعة جيدة من جانب المسؤولين عن شركة كرة القدم في النادي للاعب ولمسيرته المميزة التي أمضاها مع شباب الأهلي فهو يبقى من العناصر التي حققت نجاحات مميزة خلال مسيرة ستة سنوات في دوري الخليج العربي".

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وتابع: "أعرف أن هناك انتقادات موجه للنادي في الفترة السابقة، لكننا بحاجة لدعم جماهير النادي في الفترة المقبلة، نحن لسنا ضد الانتقادات ونتقبلها بصدر رحب طالما أنها في مصلحة الفريق والنادي بشكل عام، ولكن نعد الجميع أن يحافظ العنابي على ما قدمه من مستويات منذ انطلاق الدور الثاني في الموسم الملغي، وهدفنا هو المنافسة على كافة البطولات التي سنشارك فيها".

وأشار مسعود: "رسالتي لجماهير الوحدة، أن تقفوا خلف لاعبيكم في تلك الفترة وتدعموهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمازال أمامنا الوقت كافياً للتحضير بشكل جيد قبل انطلاق الموسم المحلي ودوري أبطال آسيا لتحقيق تطلعات أنصار النادي".

من جانبه، أعرب لوفانور عن تقديره البالغ للثقة التي وضعتها إدارة الوحدة في امكانياته ليكون ضمن تشكيلة العنابي في الموسم الجديد.

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