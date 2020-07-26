الامارات | أستون فيلا يضمن البقاء بعد تعادل صعب مع وست هام

شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يضمن البقاء بعد تعادل صعب مع وست هام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ أستون فيلا على بقائه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب تعادل عصيب 1-1 مع مستضيفه وست هام يونايتد اليوم الأحد ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وأعتقد القائد جاك جريليش أنه منح فريقه الفوز عندما ارسل تسديدة تجاوزت أوكاش فابيانسكي حارس وست هام في الدقيقة 84 لكن صاحب الأرض تعادل بعدها مباشرة عبر أندريه يارمولينكو.

وبفوز بورنموث على أرض إيفرتون أدرك دين سميث مدرب أستون فيلا أن الخسارة ستعيد الفريق للخلف لذلك تماسك الفريق.

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وكان فيلا ضمن ثلاثي مؤخرة الترتيب منذ فبراير شباط الماضي حتى فوزه على أرسنال الأسبوع الماضي ليصبح مصيره في يده.

ورغم عدم فوز فيلا إلا أن خسارة واتفورد أمام أرسنال في لندن ضمن للفريق البقاء للموسم الثاني على التوالي في دوري الأضواء.

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