الامارات | تشلسي ومانشستر يونايتد يحجزان البطاقتين الاخيرتين لدوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي ومانشستر يونايتد يحجزان البطاقتين الاخيرتين لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم تشلسي ومانشستر يونايتد آخر بطاقتين مؤهلتين الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز الاول على ضيفه ولفرهامبتون، والثاني على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة واحدة 2-صفر في المرحلة 38 الاخيرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم التي شهدت هبوط واتفورد وبورنموث الى الدرجة الاولى.

وكان التعادل يكفي النادي اللندني ويونايتد لبلوغ المسابقة الاوروبية الاهم، لكنهما حققا الفوز فرفع يونايتد رصيده الى 66 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الاهداف عن تشلسي، فيما تجمد رصيد ليستر الذي كان بحاجة الى الفوز لحجز مكان بين الاربعة الكبار، عند 62 نقطة في المركز الخامس وسيخوض منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" إلى جانب توتنهام المتعادل مع مضيفه وجاره كريستال بالاس 1-1 مستغلا خسارة ولفرهامبتون.

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