الامارات | الاتحاد السعودي يخطر الأندية رسمياً بعدم التعاقد مع نجم الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يخطر الأندية رسمياً بعدم التعاقد مع نجم الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاقمت أزمة نجم الأهلي المصري مع الأندية السعودية بعدما رفض تخيفض راتبه، حيث خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم، جميع أندية المملكة رسمياً بعدم التعاقد أو الدخول في مفاوضات لضم اللاعب المغربي وليد أزاور مهاجم الأهلي مرة أخرى.

وكان وليد أزارو قد لعب في صفوف الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادماً من النادي الأهلي، وانتهت بتاريخ 30 يونيو الماضي، ليعود إلى المارد الأحمر من جديد، ولكن اللاعب رفض تخيفض راتبه عندما طلب منه ذلك بسبب أزمة كورونا.

ونشر الاتحاد السعودي على موقعه الرسمي، بيانًا رسميًا بمنع الأندية السعودية في الدرجة الأولى والثانية من التعاقد أو الدخول في مفاوضات مع أزارو، بسبب عدم تمديده تعاقده مع الاتفاق حتى نهاية الموسم الحالي طبقاً للوائح الاتحاد الدولي.

وجاء نص البيان من الاتحاد السعودي لكرة القدم:

السادة الرؤساء التنفيذيين لأندية المحترمين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى دوري الدرجة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Advertisements

إشارة إلى الإيميل الوارد من نادي الاتفاق بتاريخ 7/21 المتضمن عدم موافقة اللاعب المحترف / وليد أزارو على تمديد عقده مع النادي لاستكمال الموسم 2019-2020

وحسب ما ورد في الفقرة من البند الثاني من تعميم الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم 1 والذي ينص على منع أي ناد في المملكة العربية السعودية من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم، أو أي مواسم تالية لها مع أي لاعب غير سعودي، يرفض تمديد عقده حتى تاريخ الانتهاء الجديد لموسم 2019 -2020.

عليه نود إشعاركم بعدم إمكانية التفاوض أو التعاقد مع اللاعب المشار إليه أعلاه مستقبلا، كما ورد في تعميم الاتحاد المذكور أعلاه شاكرين لكم تعاونكم اردین الأمين العام إبراهيم بن سليمان القاسم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news