شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. 5 لاعبين في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد البريميرليج للمرة الأولى الموسم المقبل تواجد خماسي مصري في عدد من الفرق بالدوري الممتاز، وهم محمد صلاح وتريزيجية وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمد النني.

محمد صلاح

توج النجم المصري بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وأحرز 19 هدفًا ليساعد الريدز على حصد اللقب بعد غياب 30 عامًا عن النادي.

أحمد حجازي - صورة أرشيفية

النني

يلعب النني في صفوف أرسنال لكنه معار إلى بيشكتاش في الدوري التركي وسيعود بنهاية الموسم الذي شارف على الانتهاء إلى الجانرز من جديد، إلا في حالة اشتراه الفريق التركي.

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المحمدي وتريزيجية

نجح الثنائي المصري في قيادة أستون فيلا للبقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل تريزيجية 3 أهداف خلال المباراتين الاخيرتين ليكون سببًا رئيسيا في هروب الفريق من الهبوط

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أحمد حجازي

نجح لاعب الأهلي السابق في قيادة فريقة على العودة من جديد إلى البريميرليج، بعدما هبط معهم قبل موسمين، واستمر معهم في الدرجة الثانية قبل أن يعودا الموسم المقبل.

محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي - صورة أرشيفية